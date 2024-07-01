Наталья Суворова: Россия великолепна и многогранна, я восхищаюсь своей страной

Волейболистка Наталья Суворова, перешедшая после окончания сезона из команды «Динамо-Ак Барс» в «Волеро Ле-Канне», рассказала о путешествиях по России и другим странам.

«Я из тех, кто в путешествиях любит прочувствовать местную культуру, покататься на общественном транспорте, пройтись пешком, постоять в толпе. Думаю, это с детства пошло, бабушка два раза в год меня на море за границу возила, там всегда на экскурсии брала. С мамой Россию изучали – от города Мышкин до Великого Устюга путешествовали, ездили по Золотому Кольцу. Россия великолепна и многогранна, я восхищаюсь своей страной.

Из тех мест, где была с командой, зацепили Мексика и Нидерланды. В том числе и тем, что и там, и там были удачные чемпионаты мира. Сейчас, конечно, Китай, понятно почему. Нравится Таиланд — там всё про спокойствие и духовность, быстро силы восстанавливаются. Италия нравится своим колоритом и красивым языком. Понравилась Черногория, на удивление зацепила меня, когда маленькой была. Помню, сидели на пикнике в сосновом лесу, потом спустились вниз, пару минут — а там уже море и пальмы. Интересный контраст тогда для меня был. Но много эмоций у меня вызывают и путешествия по России. В том году была в Дагестане, а до этого первый раз ездили на Красную Поляну. Это просто необыкновенные места нашей страны», — сказала Суворова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

20-летняя Суворова в этом году стала чемпионкой России в составе «Динамо-Ак Барса».