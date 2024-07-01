Суворова: обидно, ведь мы могли бы стать двукратными чемпионками мира и Европы

Российская волейболистка, завершившая сезон-2023/2024 в команде «Динамо-Ак Барс», Наталья Суворова высказалась о запрете российским спортсменам выступать на международной арене.

«Обидно, ведь мы могли бы стать двукратными чемпионками мира и Европы, выиграть олимпийский фестиваль и набраться опыта в играх с международными командами. Это очень большая мотивация для меня была, сейчас – сложнее. Непривычно, что лето свободное, есть отпуск. Обычно июль и август – это были международные турниры, пик формы, а тут, наоборот, надо только начинать набирать форму. Обидно, что ничего не можешь с этим поделать, но это жизнь. Могло бы вообще ничего не быть, а мы успели и нам повезло. Так что смотрим в будущее и надеемся, что следующим возрастам откроют доступ к международным соревнованиям.

Международные соревнования очень важны. У нас есть отличные тренеры, перспективные девчонки, вся нужная работа проводится. Но международные соревнования нельзя сравнить с чемпионатом страны. Там огромная закалка для нервов, проверка характера, опыт неописуемый! Само понятие «защищать честь своей страны» подсознательно добавляет стресса на соревнованиях», — рассказала Суворова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, российские волейболистки не участвуют в международных соревнованиях, более того, не смогли получить возможность отобраться на Олимпийские игры — 2024 из-за запрета МОК участвовать россиянам в командных видах спорта. Предстоящий сезон Коваленко сыграет уже во Франции.