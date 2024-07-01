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Объявлена символическая сборная мужской Лиги наций — 2024

Объявлена символическая сборная мужской Лиги наций — 2024
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30 июня завершилась волейбольная Лига наций – 2024 среди мужских команд. В финальном матче между Францией и Японией победу одержали хозяева будущей Олимпиады, став двукратными чемпионами турнира (2022, 2024).

После завершения встречи состоялось награждение символической сборной. Самым ценным игроком «Финала восьми» признан волейболист сборной Франции Антуан Бризар.

Бризар взял и вторую награду в качестве лучшего связующего «Финала восьми». Его соотечественник Жан Патри признан лучшим диагональным, ещё один француз Николя Ле Гофф вместе с поляком Якубом Кохановским выбраны лучшими блокирующими. Капитан сборной Японии Юки Исикава и поляк Томаш Форналь – лучшие связующие Лиги наций – 2024. Лучшим либеро стал японец Томохиро Ямамото.

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