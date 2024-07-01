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Белорус Павел Авдоченко перешёл из «Шахтёра» в «Динамо-ЛО»

Белорус Павел Авдоченко перешёл из «Шахтёра» в «Динамо-ЛО»
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34-летний белорусский диагональный Павел Авдоченко покинул солигорский «Шахтёр» и присоединился к волейбольному клубу «Динамо-ЛО» из Соснового Бора, за который уже выступал в сезоне-2017/2018. Об этом сообщает «БО Спорт».

Авдоченко играл за белорусский «Шахтёр» последние три сезона, а также с 2012 по 2014 год. Сезон-2023/2024 клуб завершил на 10-й позиции в российской Суперлиге, а Павел стал лучшим бомбардиром команды. На родине диагональный также выступал за минский «Строитель» (2006-2012, сезоны 2015/2016, 2018/2019, 2020/2021).

По ходу карьеры Авдоченко играл и за российские клубы: пермское «Прикамье» (сезон-2014/2015), самарскую «Нову» (сезон-2016/2017), «Динамо-ЛО» (сезон-2017/2018), сургутский «Газпром-Югра» (сезон-2019/2020).

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