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Вильфредо Леон стал игроком волейбольного клуба «Люблин»

Вильфредо Леон стал игроком волейбольного клуба «Люблин»
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Доигровщик сборной Польши Вильфредо Леон перешёл в польский клуб «Люблин». Ранее спортсмен выступал за итальянскую «Перуджу».

Весной этого года Вильфредо Леон отказался от варианта продолжения карьеры в чемпионате Турции. Он вёл переговоры с «Халкбанком» и «Зираатом», но игрока не устроили финансовые условия предложенных ему контрактов.

Напомним, доигровщик перешёл в «Перуджу» в 2018 году после четырёх сезонов в казанском «Зените», с которым завоевал 16 трофеев, в том числе выиграл клубный чемпионат мира (2017) и четыре розыгрыша Лиги чемпионов (2015, 2016, 2017, 2018). Кубинец Леон в 2015 году получил польское гражданство. В 2017-м Международная федерация волейбола одобрила смену спортивного гражданства игрока.

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