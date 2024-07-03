Шулепов назначен старшим тренером ивановского «Текстильщика» в Высшей лиге А

Игорь Шулепов, возглавлявший уфимский «Урал» с декабря 2023 года, назначен на пост старшего тренера ивановского волейбольного клуба «Текстильщик». Об этом сообщает «БО Спорт».

В новом клубе 51-летний специалист будет ассистентом Алексея Сколобанова. В сезоне-2023/2024 «Текстильщик» занял четвёртое место в Высшей лиге Б, но пошёл на повышение и стал первым в истории профессиональным клубом из Ивановской области в Высшей лиге А.

Последним до «Текстильщика» клубом Шулепова был «Урал», занявший в прошедшем сезоне Суперлиги 13-е место. Тренер возглавил команду в декабре 2023 года, сменив на этом посту Андрея Воронкова.

Игорь Шулепов также тренировал нижегородский клуб АСК с 2016 по 2020 год. Под его руководством команда, играющая в Высшей лиге А, смогла выйти в Суперлигу. Весной 2020 года Шулепов возглавил «Урал», и в сезоне-2020/2021 его команда смогла показать свой лучший результат за последние восемь лет – седьмое место в турнирной таблице. В 2022 году после отставки с поста главного тренера «Урала» Шулепов с мая по декабрь возглавлял команду «Нова» из Новокуйбышевска.