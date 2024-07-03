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Доминикана и Словения получили награды за честную игру в Лиге наций — 2024

Доминикана и Словения получили награды за честную игру в Лиге наций — 2024
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Волейбольные женская сборная Доминиканской Республики и мужская сборная Словении удостоены награды «Fair Play Award», которая вручается командам за наибольшее количество зелёных карточек. Обе сборные награждены дополнительным призом в размере $ 30 тыс…

Зелёными карточками отмечается честная игра. В случаях, когда игрок сам признаётся в касании блока или сетки, судья поднимает зелёную карточку. Это позволяет избежать видеопросмотров.

Напомним, женская сборная Доминиканы заняла 11-е место, а мужская сборная Словении четвёртое место в Лиге наций — 2024. Обе команды примут участие в Олимпиаде в Париже. Доминикана отобралась на Игры на отборочном турнире осенью 2023 года, когда заняла первое место в группе А, а Словения получила квоту, заняв третье место в мировом рейтинге по итогам предварительного этапа Лиги наций.

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