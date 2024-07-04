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Гребенников вошёл в состав сборной Франции на Олимпийские игры — 2024

Главный тренер сборной Франции Андреа Джани объявил состав сборной Франции на домашние Олимпийские игры в Париже. В команду вошли 10 чемпионов Игр в Токио, среди которых либеро петербуржского «Зенита» Женя Гребенников.

В заявку вошли связующие Антуан Бризар («Пьяченца», Италия) и Бенжамен Тоньютти («Ястшембски», Польша), диагональные Жан Патри («Ястшембски», Польша) и Тео Фор («Чистерна», Италия), блокирующие Бартелеми Шиненьезе («Чивитанова», Италия), Николя Ле Гофф («Монпелье», Франция) и Кентен Жуффруа («Плесси-Робинсон», Франция), доигровщики Эрвен Нгапет («Халкбанк», Турция), Кевин Тилли («Варшава», Польша), Ясин Луати («Ресовия», Польша), Тревор Клевено («Заверце», Польша), либеро Женя Гребенников («Зенит» СПб, Россия). Запасным игроком выступит Тимоте Карле («Ястшембски», Польша).

Напомним, сборная Франции по волейболу выиграла Лигу наций – 2024 среди мужских команд. 27 июля в Париже стартует групповой этап олимпийского волейбольного турнира, где сборная Франции встретится со Словенией, Канадой и Сербией.