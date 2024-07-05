«Это не трагедия». Тетюхин — об отсутствии российских волейболистов на Олимпиаде в Париже

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал отсутствие сборной России по волейболу на Олимпиаде в Париже.

«Я не фанат смотреть турниры, где не будет российских волейболистов. Буду следить, но пристально — нет. Кто фаворит? Честно говоря, мне неинтересно. За мировым волейболом активно не слежу, смотрю полуфиналы и финалы турниров.

Как повлияет на Россию неучастие в Олимпиаде? На развитие точно никак. Переживём и будем развиваться самостоятельно. Для российского волейбола это не трагедия, крест нельзя ставить. Мы идём планомерно своим путём. Понятно, что сейчас не хватает международных стартов, но тем не менее», — приводит слова Тетюхина Metaratings.ru.

Напомним, согласно решению МОК российские спортсмены не допускаются до участия в командных видах спорта на Олимпиаде в Париже даже в нейтральном статусе. Олимпийские игры должны стартовать 26 июля и продлиться до 11 августа.