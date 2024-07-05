Стал известен календарь матчей Суперлиги чемпионата России среди мужчин сезона-2024/2025

Календарь матчей и список команд мужской Суперлиги чемпионата России в сезоне-2024/2025 опубликовала на своём официальном сайте Всероссийская федерация волейбола.

Всего в чемпионате будут участвовать 16 команд. На последнем месте пока представлена команда МГТУ (Москва). Волейболисты МГТУ им. Н. Э. Баумана стали обладателями золотых наград чемпионата России в Высшей лиге «А» и таким образом получили право в следующем сезоне выступить в Суперлиге.

Регулярный чемпионат продлится с 4 сентября 2024-го по 7 марта 2025 года. Далее первые четыре команды в турнирной таблице точно смогут сыграть в 1/4 финала плей-офф, а команды, занявшие 5-12-е место, поборются в квалификационном раунде, который позволит определить остальных участников плей-офф.