Мужские сборные Китая и Украины сыграют в Лиге наций — 2025

С 4 по 7 июля в китайском городе Линьи состоялся розыгрыш Кубка претендентов – 2024 среди мужских команд. Победителем турнира стали хозяева площадки – сборная Китая. Они получают право выступить в Лиге наций – 2025. Китай ранее уже выступал в Лиге наций в 2018, 2019, 2022 и 2023 годах.

Второй сборной, пробившейся в Лигу наций, стала Украина. В Кубке претендентов команда заняла четвёртое место, но по мировому рейтингу прошла отбор и стала последней, 18-й командой, которая станет участником турнира в следующем году.

Среди женских сборных победу в Кубке претендентов – 2024 одержала Чехия. По мировому рейтингу на турнир отобралась Бельгия.

Напомним, с 2025 года мужская и женская волейбольные Лиги наций расширятся до 18 команд. Такое решение было принято Международной федерацией волейбола. Теперь худшая команда будет покидать турнир, а её место займёт сборная с наивысшим рейтингом, которая не принимала участия в текущих соревнованиях.