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Андрей Смирнов назначен главным тренером женского волейбольного клуба «Енисей»

Андрей Смирнов назначен главным тренером женского волейбольного клуба «Енисей»
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Красноярский женский волейбольный клуб «Енисей» представил нового главного тренера. Им стал 64-летний Андрей Смирнов, возглавлявший с 2016 по 2023 год ВК «Липецк».

Под руководством Андрея Геннадьевича липецкий клуб в сезоне-2019/2020 стал победителем Высшей лиги А и вышел в Суперлигу. В сезоне-2022/2023, после трёх лет в элитном дивизионе, «Липецк» занял последнее место в турнирной таблице и вернулся во второй эшелон российского женского волейбола. Контракт со специалистом впервые за семь лет не продлили.

Помимо «Липецка», Смирнов работал с «Тулицей» (2003-2005), краснодарским «Динамо» (сезон-2005/2006), белгородским «Университетом» (2006-2009), «Омичкой» (сезон-2015/2016), а также возглавлял турецкий клуб «Йешилюрт» в сезоне-2014/2015.

Напомним, красноярский «Енисей» завершил сезон-2023/2024 на 10-м месте в чемпионате России.

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