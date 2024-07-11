Волейболистка Наталия Гончарова проведёт 17-й сезон в московском «Динамо»

Российская волейболистка Наталия Гончарова продлила контракт с московским «Динамо» на один год, сообщает пресс-служба клуба.

35-летняя спортсменка выступает за «Динамо» с 2008 года. Предстоящий сезон станет для неё 17-м за столичную команду. В составе «Динамо» капитан московского клуба шесть раз выиграла золото чемпионата России, становилась обладательницей Кубка страны, а также трижды выигрывала национальный Суперкубок.

Гончарова — чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы в составе сборной России.

Напомним, ранее Гончарова была условно дисквалифицирована на шесть месяцев из-за неспортивного поведения. Она также отстранена от одной игры чемпионата России по волейболу в 2025 году. Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) проведёт повторное заседание по делу капитана московского «Динамо» Наталии Гончаровой из-за инцидента в матче плей-офф женской Суперлиги с калининградским «Локомотивом».