«Протон» проведёт две товарищеские встречи с женской сборной Непала

Женский волейбольный клуб «Протон» (Саратов) по приглашению федерации волейбола отправится в Непал. В программе поездки, запланированной с 19 по 24 июля, встреча с официальными представителями федерации, мастер-класс и два товарищеских матча с женской сборной Непала.

«Волейбол в Непале сейчас активно развивается. Коллеги обратились к нам с просьбой провести мастер-класс. С учётом того, что международных матчей в настоящее время практически нет, а обмен опытом очень важен, мы приняли это приглашение. Планируем провести товарищеские игры с непальскими волейболистками, в которых сможем проверить свои игровые связи. Уверен, это будет ценно для нашей подготовки к новому сезону», — приводит слова главного тренера «Протона» Юрия Маричева пресс-служба клуба.

Женская сборная Непала по волейболу участвует в международных соревнованиях с 1999 года. Команда является бронзовым (1999, 2006, 2016) и серебряным (2010, 2019) призёром Южноазиатских игр.