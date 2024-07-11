«Постоянно происходило дёргание». Кобзарь – о Саммельвуо, Алекно, Сидельникове и Бузато

33-летний связующий Игорь Кобзарь, перешедший в это межсезонье из петербуржского «Зенита» в новосибирский «Локомотив», рассказал, с кем из тренеров ему было комфортнее работать в течение его карьеры.

«Мне кажется, что у меня получалось при Саммельвуо, потому что он искренне верил в меня. Верил, что я хороший игрок и могу давать результат. Такое тренерское доверие помогло мне раскрыться. Вот в Казани у Владимира Алекно были сомнения во мне, там у меня всегда были сильные конкуренты. Доверие тренера любого игрока окрыляет. Когда ты понимаешь, что у тебя есть определённый карт-бланш, ты гораздо более спокоен и уверен в себе.

Как раз в «Зените» СПб всё было наоборот: и Виктор Сидельников, и Серджио Бузато часто меняли связующих. Постоянно происходило это дёргание, которое негативно отражалось и на нас, и на нападающих. Я понимал, что при равноценных связующих такие замены будут, настраивался и готовился, но всё равно не получилось полностью абстрагироваться, это мешало показать лучший уровень», — приводит слова Кобзаря «БО Спорт».