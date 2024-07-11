Игорь Кобзарь: Бабкевич просто вынуждает ему пасовать

Связующий Игорь Кобзарь рассказал о матче с «Локомотивом», когда Владислав Бабкевич повторил рекорд чемпионата России, набрав 41 очко.

«В этом большая заслуга Бузато. Когда появился Бабкевич и показал, что может быть очень результативным, Серджо подошёл ко мне и сказал: «Игорь, у нас сейчас ситуация в команде, как в женском волейболе. У нас есть явный лидер, и мы должны максимально его загружать, как загружают Эгону, Бошкович или Варгас».

На самом деле такой нападающий, как Бабкевич, просто вынуждает ему пасовать. У меня была похожая история в Казани, когда Вильфредо Леон забивал всё и не оставлял тебе других вариантов. Ты уже не смотришь ни на какую тактику, а играешь на человека, который делает результат, пусть это и не слишком красиво. Но тут есть нюанс. Ты оказываешься заложником ситуации.

Отдавая больше половины мячей одному нападающему, ты лишаешь игрового тонуса остальных игроков. Они с каждым разом всё меньше и меньше готовы к атаке, кто-то уже и не ждёт передачу. И чем дальше, тем ситуация усугубляется. Ты думаешь: «Если сейчас пасну другому, он может оказаться не готов, тогда придётся пасовать Бабкевичу доигровку, более сложный мяч. Лучше сразу отдать ему, ведь у него горячая рука», — приводит слова Кобзаря «БО Спорт».