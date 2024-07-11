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«Я даже не думал, не обсуждал, не торговался». Кобзарь — о переходе в «Локомотив»

«Я даже не думал, не обсуждал, не торговался». Кобзарь — о переходе в «Локомотив»
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33-летний связующий Игорь Кобзарь рассказал, как ему поступило предложение продолжить карьеру в новосибирском «Локомотиве».

«Вообще, в первой половине сезона «Зенит» высказал заинтересованность в продолжении сотрудничества. Но у меня было понимание, что моя карьера идёт не так, как я хочу.

Ещё до предложения из Новосибирска я думал, что «Локомотив» мог бы стать для меня лучшим вариантом для продолжения карьеры. Наверное, я даже мечтал об этом, потому что команда отлично сбалансирована, амбициозна, там много молодых и голодных игроков, опытный тренер и, наверное, лучшие центральные в России.

Когда в январе стало понятно, что Константин Абаев не останется, «Локомотив» сделал предложение. Я даже не думал, не обсуждал, не торговался – сразу согласился. Я счастлив, что буду играть в Новосибирске. Там отличная команда», — приводит слова Кобзаря «БО Спорт».

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