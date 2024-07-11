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Игорь Кобзарь предположил, какая сборная станет чемпионом Олимпийских игр — 2024

Игорь Кобзарь предположил, какая сборная станет чемпионом Олимпийских игр — 2024
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио и связующий «Локомотива» Игорь Кобзарь предположил, какой сборной удастся стать чемпионом Игр в Париже, а также рассказал, следил ли за Лигой наций – 2024.

«Полуфиналы и финал Лиги наций смотрел. Олимпиаду, конечно, буду смотреть. Наверное, с некоторой грустью. Помню, когда проиграли финал в Токио, все говорили: «Ничего страшного, следующая Олимпиада точно ваша, там всё получится». Очень обидно, что турнир пройдёт без России. Наша команда точно была бы претендентом на медали.

Я бы рискнул сделать ставку на Польшу. Когда-то их чёрная полоса на Олимпийских играх должна закончиться. Команда очень сильная и сбалансированная. Если не Польша, то Италия. Опытные американцы должны побороться, хотя у них есть проблемы с составом. В победу французов и бразильцев не верится, а вот японцы могут выстрелить», — приводит слова Кобзаря «БО Спорт».

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