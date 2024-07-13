Кубинский блокирующий Хавьер Консепсион пополнит состав нижегородского АСК

26-летний блокирующий сборной Кубы Хавьер Консепсион подписал контракт с нижегородским волейбольным клубом АСК на сезон-2024/2025. Он присоединится к команде в августе. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

На завершившейся недавно Лиге наций – 2024 Консепсион вошёл в десятку лучших блокирующих всего турнира, сделав 24 блока в 12 матчах во время группового этапа. Хавьер выступает за национальную сборную с 2014 года. Вместе с командой он завоевал серебро чемпионата мира U21 (2017), бронзу чемпионата мира U23 (2017), выиграл Панамериканский кубок (2016, 2019, 2022), чемпионат Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (2019) и Кубок претендентов (2022).

Клубную карьеру Хавьер начал в кубинской «Гаване» (2013–2019), по одному сезону провёл в аргентинском «Сан-Хуане» (сезон-2019/2020) и польском «Ольштыне» (сезон-2020/2021). Предыдущие три сезона выступал за французский «Пуатье», вместе с которым завоевал бронзу Кубка Франции в сезонах-2022/2023 и 2023/2024.

Напомним, сезон-2023/2024 АСК завершил на 15-й позиции в чемпионате России. Клубу удалось сохранить место в Суперлиге, обыграв в переходном турнире барнаульский «Университет».