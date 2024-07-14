Бочарова и Егорова стали обладательницами Кубка России по пляжному волейболу

Российские спортсменки Мария Егорова и Мария Бочарова, выступающие за «Локомотив» из Калининграда, стали победительницами Кубка России по пляжному волейболу. В финальном матче они в трёх сетах обыграли одноклубниц Арину Ряжнову и Елизавету Лудкову. Встреча завершилась со счётом 2:1 (18:21, 23:21, 10:15) в пользу Егоровой и Бочаровой.

У мужчин обладателями трофея стали Илья Лешуков и Олег Стояновский из новоуренгойского «Факела». Финал Кубка России проходил на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее Егорова и Бочарова выиграли бронзу на чемпионате России по пляжному волейболу. В матче за третье место они обыграли Анну Белову и Юлию Абалакину, выступающих за московскую «Академию». Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:12, 21:11).