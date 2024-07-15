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Стали известны составы всех мужских волейбольных сборных на Олимпийских играх — 2024

12 мужских волейбольных сборных, которые примут участие в Олимпийских играх – 2024 в Париже, уже объявили составы своих команд.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами. Порядок сборных представлен согласно мировому рейтингу, клубы игроков указаны согласно сезону-2023/2024.

1. Сборная Польши

Связующие: Марцин Януш («Закса»), Гжегож Ломач («Скра»)

Диагональные: Бартош Курек («Нагоя»), Лукаш Качмарек («Закса»)

Блокирующие: Норберт Хубер («Ястшембски»), Якуб Кохановский («Ресовия»), Матеуш Бенек («Заверце»)

Доигровщики: Вильфредо Леон («Перуджа»), Александр Сливка («Закса»), Камиль Семенюк («Перуджа») Томаш Форналь («Ястшембски»)

Либеро: Павел Заторский («Ресовия»)

Запасной: Бартломей Болондзь («Варшава»)

Главный тренер: Никола Грбич

2. Сборная Японии

Связующие: Масахиро Секита («Кария Стингс»), Акихиро Фукацу («Токио»)

Диагональные: Юдзи Нисида («Кария Стингс»), Кэнто Мияура («Париж»)

Блокирующие: Акихиро Ямаути («Осака»), Кэнтаро Такахаси («Торэй Эрроуз»), Таиси Онодера («Сантори»)

Доигровщики: Юки Исикава («Милан»), Ран Такахаси («Монца»), Тацунори Оцука («Панасоник Пантерс»), Масато Каи («Париж»)

Либеро: Томохиро Ямамото («Осака»)

Запасной: Шома Томита («Торэй Эрроуз»)

Главный тренер: Филипп Блан

3. Сборная Италии

Связующие: Симоне Джаннелли («Перуджа»), Риккардо Сбертоли («Трентино»).

Диагональные: Юри Романо («Пьяченца»), Алессандро Боволента («Равенна»).

Блокирующие: Джанлука Галасси («Монца»), Роберто Руссо («Перуджа»), Джованни Сангвинетти («Модена»).

Доигровщики: Алессандро Микьелетто («Трентино»), Даниэле Лавиа («Трентино»), Лука Порро («Падуя»), Маттия Боттоло («Чивитанова»).

Либеро: Фабио Балазо («Чивитанова»).

Замена: Габриэле Лауренцано («Трентино»).

Главный тренер: Фердинандо де Джорджи

4. Сборная Франции

Связующие: Антуан Бризар («Пьяченца»), Бенжамин Тоньютти («Ястшембски»).

Диагональные: Жан Патри («Ястшембски»), Тео Фор («Чистерна»).

Блокирующие: Бартелеми Шиненьезе («Чивитанова»), Николя Ле Гофф («Монпелье»), Кентен Жуффруа («Плесси-Робинсон»).

Доигровщики: Эрвен Нгапет («Халкбанк»), Кевин Тилли («Варшава»), Ясин Луати («Ресовия»), Тревор Клевено («Заверце»).

Либеро: Женя Гребенников («Зенит» СПб).

Запасной: Тимоте Карле («Ястшембски»).

Главный тренер: Андреа Джани

5. Сборная Словении

Связующие: Грегор Ропрет («Перуджа»), Деян Винчич («Рапид»)

Диагональные: Тончек Штерн («Олимпиакос»), Ник Муянович («Монца»)

Блокирующие: Алан Пайенк («Олимпиакос»), Ян Козамерник («Трентино»), Сашо Шталекар («Берлин»)

Доигровщики: Рок Можич («Верона»), Клемен Чебуль («Ресовия»), Жига Штерн («Сувалки»), Тине Урнаут («Стингс»)

Либеро: Яни Ковачич («Любляна»)

Запасной: Урош Планиншич («Кальцит»)

Главный тренер: Георге Крету

6. Сборная США

Связующие: Майка Кристенсон («Зенит-Казань»), Майка Ма’а («Халкбанк»)

Диагональный: Мэттью Андерсон («Зираатбанк»)

Блокирующие: Дэвид Смит («Закса»), Максвелл Холт («Пекин»), Джеффри Джендрик («Таранто»), Тейлор Эйврилл («Варшава»)

Доигровщики: Аарон Расселл («Хиросима Тандерс»), Тори Дефалко («Ресовия»), Томас Джашке («Панасоник Пантерс»), Гарретт Муагутутия («Аль-Ахли»)

Либеро: Эрик Шоджи («Закса»)

Запасной: Кайл Энсинг («Сен-Назер»)

Главный тренер: Джон Спироу («Университет Калифорнии»)

7. Сборная Бразилии

Связующие: Бруно Резенде («Модена»), Фернандо Крелинг («Монца»).

Диагональные: Алан Соуза («Ольштын»), Дарлан Соуза («Сеси»).

Блокирующие: Флавио Гуалберто («Перуджа»), Лукас Сааткамп («Крузейро»), Исак Сантос («Минас»).

Доигровщики: Рикардо Лукарелли («Пьяченца»), Йоанди Леал («Пьяченца»), Адриано Фернандес («Рената»), Лукас Бергман («Сеси»).

Либеро: Талес Осс («Люблин»).

Запасной: Энрике Онорато («Жоинвили»).

Главный тренер: Бернардо Резенде

8. Сборная Аргентины

Связующие: Лусино Де Чекко («Чивитанова»), Матиас Санчес («Сувалки»).

Диагональные: Бруно Лима («Рената»), Пабло Кукарцев («Туркуэн»).

Блокирующие: Агустин Лосер («Милан»), Мартин Рамос («Гуагуас»), Николас Зерба («Ныса»).

Доигровщики: Эзекьель Паласиос («Монпелье»), Факундо Конте («Сьюдад»), Ян Мартинес («Гданьск»), Лусиано Палонски («Барком-Кажаны»), Лусиано Висентин («Зираатбанк»).

Либеро: Сантьяго Данани («Факел»).

Главный тренер: Марсело Мендес

9. Сборная Канады

Связующие: Люк Херр («Пуатье»), Бретт Уолш («Милон»)

Диагональные: Артур Шварц («Монца»), Ксандер Кентшински («Лунебург»)

Доигровщики: Стивен Маар («Монца»), Эрик Леппки («Монца»), Николас Хоаг («Аркас»), Броди Хофер («Радом»)

Блокирующие: Дэнни Демьяненко («Монпелье»), Лукас ван Беркель («Спортинг»), Файнниан Маккарти («Львы»)

Либеро: Джастин Луи («Вантаа»)

Запасной: Райли Барнс («Туркуэн»)

Главный тренер: Туомас Саммельвуо

10. Сборная Сербии

Связующие: Никола Йовович («Верона»), Вук Тодорович («Радом»)

Диагональные: Дражен Лубурич («Фенербахче»), Александр Атанасьевич («Шанхай»)

Блокирующие: Марко Подрашчанин («Трентино»), Александр Неделькович («Чистерна»), Петар Крсманович («Газпром-Югра»)

Доигровщики: Урош Ковачевич («Урал»), Марко Ивович («Динамо-ЛО»), Миран Куинджич («Галатасарай»), Павле Перич («Чистерна»)

Либеро: Милорад Капур («Париж»)

Запасной: Неманья Машулович («Катания»).

Главный тренер: Игор Колакович

11. Сборная Германии

Связующие: Лукас Кампа («Гданьск»), Йоханнес Тилле («Берлин»)

Диагональный: Георг Гроцер («Аркас»)

Блокирующие: Тобиас Крик («Берлин»), Антон Бреме («Модена»), Лукас Маасе («Париж»)

Доигровщики: Мориц Карлитцек («Ольштын»), Кристиан Фромм («Рапид»), Мориц Райхерт («Монпелье»), Рубен Шотт («Берлин»), Тобиас Бранд («Люблин»)

Либеро: Юлиан Зенгер («Падуя»)

Запасной: Ян Циммерман («Галатасарай»)

Главный тренер: Михал Винярски

12. Сборная Египта (занимает 19 место в мировом рейтинге)

Связующие: Хоссам Юссеф («Аль-Ахли»), Мустафа Габер («Эль-Гейш»)

Диагональные: Сейфелдин Хассан («Аль-Ахли»), Реда Хайкал («Замалек»)

Блокирующие: Мохамед Осман («Аль-Ахли»), Абдельрахман Сеуди («Аль-Ахли»), Мохамед Масуд («Замалек»)

Доигровщики: Мухаммед Асран («Аль-Ахли»), Ахмед Азаб («Аль-Ахли»), Абдельрахман Хоссини («Александрия»), Мохамед Исса («Сайхат»), Ахмед Омар («Црвена Звезда»)

Либеро: Мохамед Реда («Замалек»)

Главный тренер: Фернандо Муньос