Стали известны составы всех мужских волейбольных сборных на Олимпийских играх — 2024

12 мужских волейбольных сборных, которые примут участие в Олимпийских играх – 2024 в Париже, уже объявили составы своих команд.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами. Порядок сборных представлен согласно мировому рейтингу, клубы игроков указаны согласно сезону-2023/2024.
1. Сборная Польши
Связующие: Марцин Януш («Закса»), Гжегож Ломач («Скра»)
Диагональные: Бартош Курек («Нагоя»), Лукаш Качмарек («Закса»)
Блокирующие: Норберт Хубер («Ястшембски»), Якуб Кохановский («Ресовия»), Матеуш Бенек («Заверце»)
Доигровщики: Вильфредо Леон («Перуджа»), Александр Сливка («Закса»), Камиль Семенюк («Перуджа») Томаш Форналь («Ястшембски»)
Либеро: Павел Заторский («Ресовия»)
Запасной: Бартломей Болондзь («Варшава»)
Главный тренер: Никола Грбич
2. Сборная Японии
Связующие: Масахиро Секита («Кария Стингс»), Акихиро Фукацу («Токио»)
Диагональные: Юдзи Нисида («Кария Стингс»), Кэнто Мияура («Париж»)
Блокирующие: Акихиро Ямаути («Осака»), Кэнтаро Такахаси («Торэй Эрроуз»), Таиси Онодера («Сантори»)
Доигровщики: Юки Исикава («Милан»), Ран Такахаси («Монца»), Тацунори Оцука («Панасоник Пантерс»), Масато Каи («Париж»)
Либеро: Томохиро Ямамото («Осака»)
Запасной: Шома Томита («Торэй Эрроуз»)
Главный тренер: Филипп Блан
3. Сборная Италии
Связующие: Симоне Джаннелли («Перуджа»), Риккардо Сбертоли («Трентино»).
Диагональные: Юри Романо («Пьяченца»), Алессандро Боволента («Равенна»).
Блокирующие: Джанлука Галасси («Монца»), Роберто Руссо («Перуджа»), Джованни Сангвинетти («Модена»).
Доигровщики: Алессандро Микьелетто («Трентино»), Даниэле Лавиа («Трентино»), Лука Порро («Падуя»), Маттия Боттоло («Чивитанова»).
Либеро: Фабио Балазо («Чивитанова»).
Замена: Габриэле Лауренцано («Трентино»).
Главный тренер: Фердинандо де Джорджи
4. Сборная Франции
Связующие: Антуан Бризар («Пьяченца»), Бенжамин Тоньютти («Ястшембски»).
Диагональные: Жан Патри («Ястшембски»), Тео Фор («Чистерна»).
Блокирующие: Бартелеми Шиненьезе («Чивитанова»), Николя Ле Гофф («Монпелье»), Кентен Жуффруа («Плесси-Робинсон»).
Доигровщики: Эрвен Нгапет («Халкбанк»), Кевин Тилли («Варшава»), Ясин Луати («Ресовия»), Тревор Клевено («Заверце»).
Либеро: Женя Гребенников («Зенит» СПб).
Запасной: Тимоте Карле («Ястшембски»).
Главный тренер: Андреа Джани
5. Сборная Словении
Связующие: Грегор Ропрет («Перуджа»), Деян Винчич («Рапид»)
Диагональные: Тончек Штерн («Олимпиакос»), Ник Муянович («Монца»)
Блокирующие: Алан Пайенк («Олимпиакос»), Ян Козамерник («Трентино»), Сашо Шталекар («Берлин»)
Доигровщики: Рок Можич («Верона»), Клемен Чебуль («Ресовия»), Жига Штерн («Сувалки»), Тине Урнаут («Стингс»)
Либеро: Яни Ковачич («Любляна»)
Запасной: Урош Планиншич («Кальцит»)
Главный тренер: Георге Крету
6. Сборная США
Связующие: Майка Кристенсон («Зенит-Казань»), Майка Ма’а («Халкбанк»)
Диагональный: Мэттью Андерсон («Зираатбанк»)
Блокирующие: Дэвид Смит («Закса»), Максвелл Холт («Пекин»), Джеффри Джендрик («Таранто»), Тейлор Эйврилл («Варшава»)
Доигровщики: Аарон Расселл («Хиросима Тандерс»), Тори Дефалко («Ресовия»), Томас Джашке («Панасоник Пантерс»), Гарретт Муагутутия («Аль-Ахли»)
Либеро: Эрик Шоджи («Закса»)
Запасной: Кайл Энсинг («Сен-Назер»)
Главный тренер: Джон Спироу («Университет Калифорнии»)
7. Сборная Бразилии
Связующие: Бруно Резенде («Модена»), Фернандо Крелинг («Монца»).
Диагональные: Алан Соуза («Ольштын»), Дарлан Соуза («Сеси»).
Блокирующие: Флавио Гуалберто («Перуджа»), Лукас Сааткамп («Крузейро»), Исак Сантос («Минас»).
Доигровщики: Рикардо Лукарелли («Пьяченца»), Йоанди Леал («Пьяченца»), Адриано Фернандес («Рената»), Лукас Бергман («Сеси»).
Либеро: Талес Осс («Люблин»).
Запасной: Энрике Онорато («Жоинвили»).
Главный тренер: Бернардо Резенде
8. Сборная Аргентины
Связующие: Лусино Де Чекко («Чивитанова»), Матиас Санчес («Сувалки»).
Диагональные: Бруно Лима («Рената»), Пабло Кукарцев («Туркуэн»).
Блокирующие: Агустин Лосер («Милан»), Мартин Рамос («Гуагуас»), Николас Зерба («Ныса»).
Доигровщики: Эзекьель Паласиос («Монпелье»), Факундо Конте («Сьюдад»), Ян Мартинес («Гданьск»), Лусиано Палонски («Барком-Кажаны»), Лусиано Висентин («Зираатбанк»).
Либеро: Сантьяго Данани («Факел»).
Главный тренер: Марсело Мендес
9. Сборная Канады
Связующие: Люк Херр («Пуатье»), Бретт Уолш («Милон»)
Диагональные: Артур Шварц («Монца»), Ксандер Кентшински («Лунебург»)
Доигровщики: Стивен Маар («Монца»), Эрик Леппки («Монца»), Николас Хоаг («Аркас»), Броди Хофер («Радом»)
Блокирующие: Дэнни Демьяненко («Монпелье»), Лукас ван Беркель («Спортинг»), Файнниан Маккарти («Львы»)
Либеро: Джастин Луи («Вантаа»)
Запасной: Райли Барнс («Туркуэн»)
Главный тренер: Туомас Саммельвуо
10. Сборная Сербии
Связующие: Никола Йовович («Верона»), Вук Тодорович («Радом»)
Диагональные: Дражен Лубурич («Фенербахче»), Александр Атанасьевич («Шанхай»)
Блокирующие: Марко Подрашчанин («Трентино»), Александр Неделькович («Чистерна»), Петар Крсманович («Газпром-Югра»)
Доигровщики: Урош Ковачевич («Урал»), Марко Ивович («Динамо-ЛО»), Миран Куинджич («Галатасарай»), Павле Перич («Чистерна»)
Либеро: Милорад Капур («Париж»)
Запасной: Неманья Машулович («Катания»).
Главный тренер: Игор Колакович
11. Сборная Германии
Связующие: Лукас Кампа («Гданьск»), Йоханнес Тилле («Берлин»)
Диагональный: Георг Гроцер («Аркас»)
Блокирующие: Тобиас Крик («Берлин»), Антон Бреме («Модена»), Лукас Маасе («Париж»)
Доигровщики: Мориц Карлитцек («Ольштын»), Кристиан Фромм («Рапид»), Мориц Райхерт («Монпелье»), Рубен Шотт («Берлин»), Тобиас Бранд («Люблин»)
Либеро: Юлиан Зенгер («Падуя»)
Запасной: Ян Циммерман («Галатасарай»)
Главный тренер: Михал Винярски
12. Сборная Египта (занимает 19 место в мировом рейтинге)
Связующие: Хоссам Юссеф («Аль-Ахли»), Мустафа Габер («Эль-Гейш»)
Диагональные: Сейфелдин Хассан («Аль-Ахли»), Реда Хайкал («Замалек»)
Блокирующие: Мохамед Осман («Аль-Ахли»), Абдельрахман Сеуди («Аль-Ахли»), Мохамед Масуд («Замалек»)
Доигровщики: Мухаммед Асран («Аль-Ахли»), Ахмед Азаб («Аль-Ахли»), Абдельрахман Хоссини («Александрия»), Мохамед Исса («Сайхат»), Ахмед Омар («Црвена Звезда»)
Либеро: Мохамед Реда («Замалек»)
Главный тренер: Фернандо Муньос