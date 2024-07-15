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Белорус Илья Борило перешёл в «Динамо-ЛО»

Белорус Илья Борило перешёл в «Динамо-ЛО»
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20-летний белорусский блокирующий Илья Борило пополнил состав волейбольного клуба «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

До перехода в команду из Ленинградской области Борило выступал за родной клуб – гомельскую «Энергию», где начал с СДЮШОР и в 16 лет дошёл до основного состава. Вместе с «Энергией» Илья трижды становился бронзовым призёром чемпионата Беларуси, а в сезоне-2023/2024 – серебряным. В сезоне-2022/2023 19-летний Борило был признан лучшим блокирующим национального чемпионата.

Илья Борило с 16 лет входит в состав сборной Беларуси согласно возрасту: участник чемпионатов Европы U17 и U18, серебряный призёр Игр стран СНГ U20. С 2024 года входит в основной состав национальной команды.

Напомним, «Динамо-ЛО» завершило сезон-2023/2024 на девятом месте в чемпионате России.

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