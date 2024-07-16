Прошла жеребьёвка женской Лиги чемпионов — 2024/2025 по волейболу

Сегодня, 16 июля, в Люксембурге состоялась жеребьёвка женского розыгрыша волейбольной Лиги чемпионов – 2024/2025.

На предварительном этапе турнира сыграют 20 команд, разбитых на пять подгрупп. 18 из них уже известны. Ещё две определятся по итогам квалификации.

Группа A: «Вакифбанк» (Турция), «Веро Воллей» (Италия), «Мюлуз» (Франция), «Единство» (Чехия).

Группа B: «Экзачибаши» (Турция), «Скандиччи» (Италия), «Марица» (Болгария), «Вашаш» (Венгрия).

Группа С: «Фенербахче» (Турция), «Будовляни Лодзь» (Польша), «Потсдам» (Германия), «Кальцит» (Словения).

Группа D: «Имоко Воллей Конельяно» (Италия), «Жешув» (Польша), «Альянс Воллей» (Германия), победитель квалификации.

Группа Е: «ЛКС Лодзь» (Польша), «Волеро Ле-Канне» (Франция), «Прометей» (Украина), победитель квалификации.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянский «Имоко Воллей Конельяно».