Связующий Александр Бутько стал игроком санкт-петербургского «Зенита»

Олимпийский чемпион 2012 года российский волейболист Александр Бутько стал игроком волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). 38-летний связующий перешёл из клуба «Урал» (Уфа).

«Теперь за наш клуб будет выступать настоящая легенда – Александр Бутько. Он взял игровой номер 12», – сообщила пресс-служба «Зенита» на странице во «ВКонтакте».

Ранее Бутько выступал за волейбольные клубы «Зенит» (Казань), «Кузбасс» (Кемерово), «Локомотив» (Новосибирск), «Искра» (Одинцово). Бутько является победителем Лиги чемпионов (сезоны-2012/2013, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

В составе сборной России выигрывал Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания), становился чемпионом Европы в 2017 году, побеждал на Кубке мира и в Мировой лиге в 2011 году.