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Фёдор Воронков — новый доигровщик «Динамо-ЛО»

Фёдор Воронков — новый доигровщик «Динамо-ЛО»
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Российский волейболист Фёдор Воронков стал новым игроком волейбольного клуба «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор). 28-летний доигровщик перешёл из санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола в своём телеграм-канале.

Ранее Воронков выступал за казанский «Зенит», «Нову» (Новоккуйбышевск), «Университет» (Барнаул). В составе казанского клуба Фёдор – обладатель Кубка России (2019), бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2019), серебряный призёр чемпионата России (сезон-2019/2020), обладатель Суперкубка России (2020).

В составе сборной России Воронков является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира среди игроков младше 23 лет (2017) и победителем Лиги наций 2019 года.

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