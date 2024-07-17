Кубинец Мельгарехо — новый доигровщик «Динамо-ЛО»

Кубинский волейболист Осниэль Ласаро Мельгарехо присоединился к волейбольному клубу «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор). Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола в своём телеграм-канале.

Ранее Мельгарехо выступал за кубинские, греческие волейбольные клубы, аргентинские «Боливар» и «Обрас», в составе которых выиграл Суперкубок и чемпионат Аргентины. В 2020 году Осниэль вернулся в Европу и подписал контракт с французским клубом «Шомон Волей», за который играл два года. С 2022 по 2024 год он выступал за итальянский «Альянс Милан». В последнем сезоне команда завоевала бронзовые медали Серии А.

В составе сборной Кубы в 2016 году Мельгарехо стал победителем Панамериканского кубка по волейболу.

Ранее состав «Динамо-ЛО» пополнил российский доигровщик Фёдор Воронков.