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Доигровщик Станислав Динейкин-младший стал игроком санкт-петербургского «Зенита»

Доигровщик Станислав Динейкин-младший стал игроком санкт-петербургского «Зенита»
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Российский волейболист доигровщик Станислав Динейкин перешёл из новоуренгойского «Факела» в «Зенит» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба питерского клуба.

В прошлом сезоне Динейкин провёл за «Факел» 41 игру, набрав в сумме 560 очков. Он стал лучшим бомбардиром в своей команде и вошёл в символическую сборную Суперлиги.

Cтатистика Динейкина в чемпионате России — 2023/2024:
— Реализация атак: 49% (480 из 979).
— Позитивный приём: 43%.
— Эйсы: 42
— Блок: 8
— Полезность (+/-): +264.

21-летний Динейкин — воспитанник московского «Динамо», с сезона-2021/2022 выступал за «Факел» из Нового Уренгоя. Он — сын бронзового призёра Олимпиады-2004, обладателя Кубка мира — 1999 в составе сборной России Станислава Динейкина-старшего.

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