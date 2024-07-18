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Арина Федоровцева: очень хотелось поехать на Олимпиаду, но у нас даже не было возможности

Арина Федоровцева: очень хотелось поехать на Олимпиаду, но у нас даже не было возможности
Арина Федоровцева
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Российская доигровщица Арина Федоровцева заявила, что женская сборная России по волейболу могла иметь все шансы на победу в олимпийском турнире Парижа-2024.

«Претендовала бы Россия на золото Олимпийских игр, если бы поехала в Париж? Вполне возможно, потому что подбор игроков просто невероятный. Если бы мы полноценно принимали участие во всех турнирах в течение олимпийского сезона, то, думаю, мы достигли бы того, чего уже долго хотим достигнуть с российской сборной.

Конечно, Олимпиада — это особенное соревнование. И очень хотелось поехать на Олимпиаду в Париже, но не случилось такого. Могу сказать, поймала себя на мысли несколько дней назад, что чем ближе эта Олимпиада, тем сложнее лично для меня свыкнуться с мыслью, что мы туда не едем, что у нас даже не было возможности туда поехать», — приводит слова Федоровцевой «Матч ТВ».

Женский волейбольный турнир на Играх-2024 пройдёт с 28 июля по 11 августа.

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