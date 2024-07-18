Российский волейболист — об ОИ-2024: в голову лезут мысли, что мы могли быть в Париже

Российский волейболист, бронзовый призёр Игр-2020 Дмитрий Волков рассказал, что будет смотреть на Олимпиаду, несмотря на то что сборной России не дали возможности отобраться на ОИ.

«Буду ли я смотреть Игры‑2024? Думаю, да, но немного горечь подступает, когда смотришь. Тяжело наблюдать за волейболом. В голову лезут мысли, что мы могли быть в Париже. Я чувствую в себе силы поехать на следующие Олимпийские игры, очень этого хочу.

Игры в Токио могут оказаться последними в карьере? Всё может быть в этой жизни, но не хочется в это верить. Надеюсь, что у меня ещё будет возможность», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Мужской волейбольный турнир на Играх-2024 пройдёт с 27 июля по 10 августа.

Ранее МОК опубликовал окончательный список из 15 российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.