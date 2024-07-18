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Олимпийский чемпион Сергей Гранкин назначен главным тренером «Ярославича»

Олимпийский чемпион Сергей Гранкин назначен главным тренером «Ярославича»
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Олимпийский чемпион Лондона и бронзовый призёр Пекина Сергей Гранкин назначен главным тренером волейбольного клуба «Ярославич», выступающего в Высшей лиге А. Контракт с тренером подписан по схеме 1+1. Целью клуба на ближайшее будущее является выход в Суперлигу. Прошлый сезон команда закончила в статусе бронзового призёра чемпионата России в Высшей лиге А.

Последние два сезона 39-летний Гранкин выступал в качестве игрока и капитана новоуренгойского «Факела». Профессиональную карьеру начал в 14-летнем возрасте в ярославском «Нефтянике», где отыграл с 2001 по 2005 год. Затем 11 сезонов провёл в московском «Динамо», с которым дважды выиграл Кубок ЕКВ (2012, 2015), стал обладателем Кубка страны (2008), Суперкубка России (2008, 2009) и завоевал золото национального чемпионата (2008). Ещё один Кубок ЕКВ Гранкин выиграл с «Белогорьем» в сезоне-2017/2018. С января 2019-го и до перехода в «Факел» Сергей выступал за «Берлин», в составе которого стал трёхкратным чемпионом Германии (2019, 2021, 2022), завоевал Кубок Германии (2020) и три Суперкубка страны (2019, 2020, 2021).

В составе национальной команды Сергей становился олимпийским чемпионом (2012), бронзовым призёром Олимпиады (2008), чемпионом Европы (2013, 2017), победителем Мировой лиги (2011, 2013), Кубка мира (2007), всемирного Кубка чемпионов (2013).

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