Лучший нападающий чемпионата Беларуси Колмаков вошёл в состав АСК

23-летний российский диагональный Алексей Колмаков перешёл из гомельской «Энергии» в нижегородский волейбольный клуб АСК. Пресс-служба команды сообщает, что контракт с игроком рассчитан на несколько сезонов.

Свою профессиональную карьеру Колмаков начал в сезоне-2021/2022 в «Ростов-Волей» из Высшей лиги Б. Следующие два года провёл в Беларуси, где выступал за гомельскую «Энергию». В сезоне-2022/2023 команда выиграла бронзу чемпионата Беларуси, а в сезоне-2023/2024 дошла до финала, где уступила «Шахтёру». Алексей Колмаков был признан лучшим нападающим национального чемпионата.

Напомним, сезон-2023/2024 АСК завершил на 15-й позиции в чемпионате России. Клубу удалось сохранить место в Суперлиге, обыграв в переходном турнире барнаульский «Университет». В августе к нижегородской команде присоединится блокирующий сборной Кубы Хавьер Консепсьон.