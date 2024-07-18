Стали известны все участники Кубка Первого канала по волейболу

17 и 18 августа впервые будет разыгран Кубок Первого канала по волейболу. 17 августа за трофей будут бороться мужчины, а 18-го – женщины. В мужской сетке команды возглавят Константин Брянский и Владимир Алекно, а в женской – Николай Карполь и Зоран Терзич. 16 августа в прямом эфире главные тренеры сформируют состав своих команд.

Мужчины

Связующие: Роман Порошин («Белогорье»), Константин Абаев («Верона», Италия), Павел Панков («Динамо» Москва), Игорь Кобзарь («Локомотив»).

Доигровщики: Егор Клюка, Станислав Динейкин (оба – «Зенит»), Денис Богдан, Антон Семышев, Ярослав Подлесных (все – «Динамо» Москва), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Павел Тетюхин («Белогорье»), Андрей Титич («Нова»).

Диагональные: Виктор Полетаев («Зенит»), Илья Казаченков («Локомотив»), Максим Сапожков («Динамо» Москва), Максим Михайлов («Зенит-Казань»).

Блокирующие: Илья Власов, Дмитрий Жук (оба – «Динамо» Москва), Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик («Локомотив»), Георгий Заболотников («Белогорье»), Михаил Щербаков («Нова»), Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Иван Яковлев («Зенит»).

Либеро: Илья Фёдоров («Зенит-Казань»), Роман Мартынюк («Локомотив»), Евгений Баранов («Динамо» Москва), Валентин Голубев («Белогорье»).

В тренерский штаб к Константину Брянскому вошли: старший тренер Александр Климкин, генеральный менеджер Сергей Тетюхин и физиотерапевт Роман Чеблуков.

В тренерский штаб Владимира Алекно вошли: старший тренер Александр Волков, генеральный менеджер Тарас Хтей и физиотерапевт Сергей Осипов.

Женщины

Связующие: Полина Матвеева («Динамо-Ак Барс»), Анна Шевченко («Ленинградка»), Мария Смеленко («Динамо» Москва), Татьяна Дмитриева («Локомотив»).

Доигровщики: Ирина Воронкова («Локомотив»), Ирина Капустина, Ксения Купряшкина (обе — «Динамо» Москва), Светлана Гатина («Динамо-Ак Барс»), Валерия Романова, Анастасия Чернова (обе – «Ленинградка»), Татьяна Толок («Игор Горгонзола» Италия), Ксения Парубец («Локомотив»), Арина Федоровцева («Тианжин банк» Китай).

Диагональные: Наталия Гончарова («Динамо» Москва), Елизавета Лукьянова («Динамо-Ак Барс»), Анастасия Гарелик («Ленинградка»).

Блокирующие: Полина Беликова («Тулица»), Юлия Бровкина («Локомотив»), Ангелина Лазаренко, Виктория Пушина (обе – «Динамо» Москва), Елизавета Фитисова («Уралочка»), Ирина Королёва («Динамо-Ак Барс»), Варвара Сергеева («Протон»), Юлия Подскальная («Динамо» Краснодар).

Либеро: Валерия Перова («Ленинградка»), Мария Бибина («Динамо-Ак Барс»), Анна Подкопаева («Динамо» Москва), Алла Галкина («Локомотив»).

В тренерский штаб к Зорану Терзичу вошли: старший тренер Желько Булатович, генеральный менеджер Любовь Соколова, физиотерапевт Дмитрий Сандул.

В тренерский штаб Николая Карполя вошли: старший тренер Михаил Карполь, генеральный менеджер Екатерина Гамова и физиотерапевт Сергей Макаренко.