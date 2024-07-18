Владимир Алекно объяснил трансфер Александра Бутько в санкт-петербургский «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал переход в его команду связующего Александра Бутько.

«Три связующих лучше, чем один. Если серьёзно, то сегодня готовность Дмитрия Ковалёва выступать на уровне игрока Суперлиги под большим вопросом. Его травма плеча несёт серьёзные последствия. Пока он ни подать, ни ударить, ни заблокировать не может. В конце июля он улетает в Италию, где ему вынесут вердикт, сколько придётся восстанавливаться. Соответственно, играть команда с одним связующим не может. Пока, на сегодня у нас два связующих», — приводит слова Алекно пресс-служба ВК «Зенит» Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион 2012 года российский волейболист 38-летний Александр Бутько перешёл из уфимского клуба «Урал» в санкт-петербургский «Зенит».

57-летний Владимир Алекно в качестве главного тренера является 10-кратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и восьмикратным — Суперкубка страны, пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Олимпийских игр, Мировой лиги, Кубка мира и чемпионата мира среди клубов, чемпионом и обладателем Кубка Франции.