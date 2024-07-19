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Владимир Алекно рассказал, какое место могла бы занять сборная России по волейболу на ОИ

Владимир Алекно рассказал, какое место могла бы занять сборная России по волейболу на ОИ
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно предположил, на что претендовала бы мужская сборная России по воейболу на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Нашей сборной есть чем гордиться. В Париже, можно сказать нескромно, она заняла бы место на пьедестале. Не могу сказать, медали какой пробы. Это был бы однозначно пьедестал. Такой уровень они показывают в последние годы», – сказал Алекно в эфире программы «Выше Олимпа» на телеканале «Матч ТВ».

57-летний Владимир Алекно в качестве главного тренера является 10-кратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и восьмикратным — Суперкубка страны, пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Олимпийских игр, Мировой лиги, Кубка мира и чемпионата мира среди клубов, чемпионом и обладателем Кубка Франции.

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