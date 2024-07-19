Владимир Алекно назвал лучшего волейболиста в России и Европе

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно отметил 29-летнего доигровщика из волейбольного клуба «Зенит- Казань» Дмитрия Волкова.

«Для меня безо всякой лести на сегодняшний день Волков – номер один. Причём не только в России. В России это неоспоримо! Я думаю, что в европейском волейболе однозначно. В мировом? Я других не видел много времени. Он талант! Ему не всё дала природа, чего-то он добился своей работой. Поэтому сегодня он командообразующий игрок для меня», — сказал Алекно в эфире программы «Выше Олимпа» на телеканале «Матч ТВ».

Дмитрий Волков — обладатель золотой медали европейского первенства 2017 года, серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, двукратный чемпион России (2022/2023, 2023/2024) в составе волейбольного клуба «Зенит- Казань».