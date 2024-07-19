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«Проблемы есть». Волейболистка Старцева объяснила, почему решила уйти из спорта

«Проблемы есть». Волейболистка Старцева объяснила, почему решила уйти из спорта
Евгения Старцева
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Чемпионка Европы и мира Евгения Старцева рассказала о мотивах завершения спортивной карьеры.

– Во время прошлого сезона ты говорила, что будешь играть «пока есть силы, мотивация и здоровье». Чего же не хватило? Почему ты закончила?
– Наверное, я сейчас не подтвержу свои же слова. Потому что силы у меня точно есть. И с мотивацией проблем никогда не было, всегда выходила играть только на победу. Но, к сожалению, стало беспокоить колено. Это случилось в самый неподходящий момент, перед плей-офф. Я практически два месяца пропустила, что очень сильно сказалось на моём качестве игры. Сложно было после этого возвращаться в игровой ритм. Плюс ко всему сам плей-офф выдался тяжёлым. Но, опять же, я не могу сказать, что проблемы с коленом и стали главной причиной. Нет, просто они есть. И к тому же сейчас появилось желание заниматься больше собой и своей семьёй», — сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

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