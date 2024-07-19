БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Питер хотел выиграть больше». Старцева — о поражении «Динамо» в «бронзовой» серии

«Питер хотел выиграть больше». Старцева — о поражении «Динамо» в «бронзовой» серии
Евгения Старцева
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Европы и мира Евгения Старцева прокомментировала поражение ЖВК «Динамо М» в серии за бронзовые медали женской PARI Суперлиги.

«Сыграл тот фактор, что для нас матчи за бронзу уже расценивались как неудача. А для Питера, наоборот, попадание в четвёрку было шагом вперёд, а возможность ещё и выиграть медали дала команде дополнительный стимул. Они были голодными до победы. Тем более что у них не было никогда этой бронзы. Мы, конечно, тоже боролись. Я думаю, все видели, что игры с «Ленинградкой» выдались достаточно напряжёнными, команды отыгрывались со счёта 0:2. Но, видимо, Питер хотел выиграть больше», — сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 5-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо М: Пипунырова, Пушина, Дмитриева, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Кутюкова, Матиенко, Королёва, Максимова, Пирайнен, Прокофьева, Шевченко, Перова

Ранее спортсменка назвала причины ухода из спорта. По её словам, на это повлияли проблемы со здоровьем и желание заниматься семьёй.

Материалы по теме
Владимир Алекно рассказал, какое место могла бы занять сборная России по волейболу на ОИ
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android