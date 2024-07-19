«Питер хотел выиграть больше». Старцева — о поражении «Динамо» в «бронзовой» серии

Чемпионка Европы и мира Евгения Старцева прокомментировала поражение ЖВК «Динамо М» в серии за бронзовые медали женской PARI Суперлиги.

«Сыграл тот фактор, что для нас матчи за бронзу уже расценивались как неудача. А для Питера, наоборот, попадание в четвёрку было шагом вперёд, а возможность ещё и выиграть медали дала команде дополнительный стимул. Они были голодными до победы. Тем более что у них не было никогда этой бронзы. Мы, конечно, тоже боролись. Я думаю, все видели, что игры с «Ленинградкой» выдались достаточно напряжёнными, команды отыгрывались со счёта 0:2. Но, видимо, Питер хотел выиграть больше», — сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

Ранее спортсменка назвала причины ухода из спорта. По её словам, на это повлияли проблемы со здоровьем и желание заниматься семьёй.