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«Вся страна будет за них болеть». Чемпионка мира по волейболу — о россиянах на ОИ-2024

«Вся страна будет за них болеть». Чемпионка мира по волейболу — о россиянах на ОИ-2024
Евгения Старцева
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Комментарии

Чемпионка Европы и мира российская волейболистка Евгения Старцева считает, что нейтральных спортсменов из России будут поддерживать на родине вопреки всему.

– Будешь следить за Играми в Париже?
– Да, с удовольствием посмотрю. Следила ещё за Лигой наций и даже посмотрела несколько финальных матчей. Очень жаль, конечно, что нас нет на международных соревнованиях. Но всё равно посмотрю и за другими видами спорта тоже, особенно теми, где будут участвовать российские спортсмены, которым всё же удалось поехать. Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать, даже если они будут выступать под нейтральным флагом», — сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

Ранее спортсменка назвала причины ухода из спорта. По её словам, на это повлияли проблемы со здоровьем и желание заниматься семьёй.

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