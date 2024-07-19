Чемпионка мира по волейболу Евгения Старцева объявила о завершении спортивной карьеры

Российская волейболистка Евгения Старцева объявила о завершении спортивной карьеры.

– То, что наши пути с «Динамо» разошлись, стало известно в начале мая. И то, что заканчиваю свою игровую карьеру, – это тоже правда. Для кого-то это будет радость, для кого-то – разочарование, но это действительно так. Такое решение я приняла уже после завершения сезона.

– Получается это официальное заявление? Или, может, есть какая-то маленькая, но всё же надежда, что ты вернёшься, как было в случае с Мариной Бабешиной и Верой Ветровой?

– На данный момент я официально заявляю, что заканчиваю. Опять же, что будет через год или два, не знаю. Как, например, это было в случае с Мариной или Верой. Но пока шанс того, что я вернусь, очень маленький. Это даже не 10%, а 1%, — сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

35-летняя Старцева — заслуженный мастер спорта, чемпионка мира (2010) и Европы (2015), обладательница пяти золотых медалей чемпионатов России (2013, 2014, 2015, 2020, 2023).