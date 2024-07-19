Старцева рассказала, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры

Российская волейболистка Евгения Старцева рассказала о своих планах после завершения карьеры.

«Во время моей карьеры, мне не раз задавали этот вопрос, мол, а что после волейбола – тренер? И я всегда отвечала: «Нет». У меня никогда не было такого желания, и сейчас его не появилось. Для этого должно быть что-то внутри. Например, когда с Алексеем Вербовым разговариваешь, ты понимаешь, что он этим горит. Для него тренерская работа – это то, к чему он готовился: сначала помогал Владимиру Романовичу, затем уже сам возглавил команду. А у меня никогда не было такого рвения, поэтому я со спокойной душой говорю нет тренерской работе.

Чем конкретно я буду заниматься, пока не могу сказать, потому что сама ещё не знаю. Есть разные мысли, но пока не определилась. То, что это будет связано со спортом и с волейболом в частности, – да. Это то, что я знаю хорошо и знаю изнутри. Если я смогу поделиться своими знаниями и они кому-нибудь помогут, буду рада. Уходить кардинально в совершенно другую сферу пока не планировала. Может, в будущем. Но сейчас, наверное, я очень хорошо разбираюсь только в волейболе», — сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

35-летняя Старцева — заслуженный мастер спорта, чемпионка мира (2010) и Европы (2015), обладательница пяти золотых медалей чемпионатов России (2013, 2014, 2015, 2020, 2023).