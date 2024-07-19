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«Хотелось бы иметь медаль Олимпийских игр». Старцева — об итогах своей спортивной карьеры

«Хотелось бы иметь медаль Олимпийских игр». Старцева — об итогах своей спортивной карьеры
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Российская волейболистка Евгения Старцева подвела итоги своей спортивной карьеры.

«Конечно, хотелось бы иметь медаль Олимпийских игр, тем более что я была на двух Олимпиадах. И всегда у нас были шансы подняться выше, но, к сожалению, мы упускали свои возможности. Это единственное о чём я, может быть, жалею. А если смотреть на всю свою карьеру, то она действительно была яркой, интересной: столько титулов, наград и медалей. Да были и травмы, проигрыши и разочарования. Но всё равно позитивных моментов намного больше – это не только победы, а ещё и люди, с которыми нас теперь связывает дружба. Это был увлекательный волейбольный путь!» — сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

35-летняя Старцева — заслуженный мастер спорта, чемпионка мира (2010) и Европы (2015), обладательница пяти золотых медалей чемпионатов России (2013, 2014, 2015, 2020, 2023).

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