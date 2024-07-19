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Российская чемпионка мира назвала фаворитов женского волейбольного турнира на Олимпиаде

Российская чемпионка мира назвала фаворитов женского волейбольного турнира на Олимпиаде
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Объявившая о завершении карьеры Евгения Старцева рассказала, кого считает главными претендентками на победу в женском волейбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже.

«Лигу наций выиграли итальянки. Хотя этот турнир – не показатель, а всего лишь своего рода подготовительный этап. Но отнести сборную Италии к фаворитам можно. Ещё включу в медальную тройку действующих олимпийских чемпионок – команду США. Это та сборная, которая в любом случае проявит себя. Вообще, очень много сильных и достойных команд, трёх мест недостаточно (улыбается). Назову тех, кто может побороться: неплохо смотрится Польша, Турция с усилением в лице Варгас, нельзя сбрасывать со счетов Китай и Сербию. Хотя без России это будут не такая интересная Олимпиада, но в любом случае буду смотреть с удовольствием», — сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

Женский волейбольный турнир на Играх-2024 пройдёт с 28 июля по 11 августа.

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