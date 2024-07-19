ВФВ сделала обращение по поводу завершения спортивной карьеры Евгении Старцевой

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) выступила с обращением к российской волейболистке Евгении Старцевой, объявившей о завершении своей карьеры.

«Евгения Старцева завершила игровую карьеру. Это были невероятные 19 лет, наполненные многочисленными победами на высочайшем уровне!

Благодарим за самоотдачу, красивую игру и волю к победе, а также желаем успехов на новом пути!» — говорится в обращении ВФВ.

Ранее 35-летняя Евгения Старцева объявила о завершении спортивной карьеры. Она — заслуженный мастер спорта, чемпионка мира (2010) и Европы (2015), обладательница пяти золотых медалей чемпионатов России (2013, 2014, 2015, 2020, 2023), семикратная победительница Кубка и двукратная Суперкубка страны.