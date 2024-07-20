БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Жителю Гонконга грозит срок за освистывание гимна Китая во время волейбольного матча

Жителю Гонконга грозит срок за освистывание гимна Китая во время волейбольного матча
Комментарии

22-летний житель Гонконга в пятницу был признан виновным в оскорблении гимна Китая во время волейбольного матча между женскими сборными Китая и Болгарии в 2023 году. Об этом сообщает RMC Sport.

Мужчина признался, что освистал гимн, показал большой палец вниз, закрыл уши и спел текст песни Do You Hear the People Sing, которая стала песней протеста в Гонконге. Линия его защиты заключалась в том, что его поведение было вызвано аутизмом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Она была отклонена судом.

Он является четвёртым человеком, приговоренным в соответствии с Постановлением о государственном гимне, вступившим в силу в 2020 году в Китае. Приговор будет вынесен 19 августа, мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Материалы по теме
«Вся страна будет за них болеть». Чемпионка мира по волейболу — о россиянах на ОИ-2024
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android