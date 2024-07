Жителю Гонконга грозит срок за освистывание гимна Китая во время волейбольного матча

22-летний житель Гонконга в пятницу был признан виновным в оскорблении гимна Китая во время волейбольного матча между женскими сборными Китая и Болгарии в 2023 году. Об этом сообщает RMC Sport.

Мужчина признался, что освистал гимн, показал большой палец вниз, закрыл уши и спел текст песни Do You Hear the People Sing, которая стала песней протеста в Гонконге. Линия его защиты заключалась в том, что его поведение было вызвано аутизмом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Она была отклонена судом.

Он является четвёртым человеком, приговоренным в соответствии с Постановлением о государственном гимне, вступившим в силу в 2020 году в Китае. Приговор будет вынесен 19 августа, мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.