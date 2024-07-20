Дмитрий Лызик продлил контракт с «Локомотивом» на три сезона

Воспитанник новосибирского «Локомотива» 24-летний блокирующий Дмитрий Лызик продлил контракт с родным клубом до 2027 года.

Лызик попал в систему «Локомотива» в 2015 году, а в сезоне-2020/2021 вошёл в основной состав команды, выступающей в российской Суперлиге.

«Очень рад, что вся Локосемья, все, кто находится здесь, ценят меня. Делаю всё возможное, что в моих силах, выкладываюсь по полной. Стараюсь, чтобы вера в меня не пропадала, стараюсь прогрессировать с каждым днём, с каждой волейбольной тренировкой, с каждым тренажёрным залом. Будем радовать вас, верьте в нас, и мы принесём вам счастье», – приводит слова Лызика пресс-служба команды.

«Продление контракта с Димой – это важный момент для команды, он один из наших ключевых игроков, одно из главных действующих лиц, любимчик всех болельщиков. Считаю, что в последние два сезона он сделал большой шаг вперёд, не только по своим волейбольным качествам, но и в его роли в коллективе – он стал одним из лидеров.

Дима – настоящий боец, я это очень в нём ценю. Он никогда не сдаётся, хочет выигрывать каждую игру. Это важнейшее качество, которое помогает команде в непростых моментах, когда не всё гладко. Такие люди вытаскивают коллектив из сложных ситуаций. Ключевой игрок для «Локомотива», мы все очень рады, что он с нами в следующих трёх сезонах», – приводит слова главного тренера «Локомотива» Пламена Константинова пресс-служба команды.