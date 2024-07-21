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Блокирующий Каюмов рассказал, почему перешёл в московское «Динамо»

Блокирующий Каюмов рассказал, почему перешёл в московское «Динамо»
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25-летний блокирующий Фаннур Каюмов рассказал, почему решил перейти в московское «Динамо».

«Самое главное, что меня привлекло – это возможность поработать с главным тренером сборной России Константином Брянским. Мы познакомились ещё в Новокуйбышевске, как о тренере я слышал о нём много хорошего. Как он ведёт работу, насколько много времени уделяет каждому игроку. И, конечно, я хочу бороться за самые высокие места в нашем очень сильном чемпионате. Из ребят больше других знаком с Максимом Сапожковым. Мы играли вместе ещё в молодёжных сборных», — приводит слова Каюмова пресс-служба московского «Динамо».

Воспитанник «Новы» дебютировал в Суперлиге в сезоне-2019/2020 в составе родного клуба, а в 2022 году помог ему вернуться в элитный дивизион. После этого Каюмов перешёл в «Динамо-ЛО», в составе которого провёл два последних сезона.

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