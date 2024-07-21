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«Протон» обыграл сборную Непала в товарищеском матче

«Протон» обыграл сборную Непала в товарищеском матче
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Женский волейбольный клуб «Протон» одержал победу в товарищеском матче с национальной командой Непала со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:15).

Саратовская команда уехала в Катманду (Непал) на пять дней. В этот период ожидается встреча команды с официальными представителями непальской федерации, мастер-класс и два товарищеских матча с женской сборной Непала.

В Непал отправились: главный тренер Юрий Маричев, старший тренер Мустафа Кылынч, а также игроки — Ольга Костюкевич, Анастасия Азанова, Анна Лубенченко, Анна Зиновьева, Екатерина Тимошкова, Ангелина Емелина, Елена Вашина, Мила Володина, Наталья Слаутина, Инна Крук, Варвара Сергеева. Представлять российский волейбол будут двукратная обладательница серебряных медалей летних Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Любовь Соколова, серебряный призёр Олимпийских игр, а также чемпионка мира Марина Бабешина.

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Новости. Волейбол
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