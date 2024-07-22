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Команды россиянок Марковой и Воронковой стали призёрами чемпионата Индонезии

Команды россиянок Марковой и Воронковой стали призёрами чемпионата Индонезии
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В Индонезии завершился национальный чемпионат по волейболу среди женских клубов. Российская доигровщица Марина Маркова стала серебряным призёром турнира, а Ирина Воронкова завоевала бронзу.

В финале чемпионата команда Марковой уступила «Джакарте Стин Бин» со счётом 2:3 (21:25, 20:25, 25:22, 25:21, 15:17). Россиянка вошла в символическую сборную турнира как лучшая подающая.

В матче за бронзу «Джакарта Попсиво Полван», за который выступает доигровщица Ирина Воронкова, обыграл «Джакарту Пертамин» со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:16, 25:13).

Теперь Маркова присоединится к турецкому «Вакыфбанку», с которым у неё подписан контракт на два сезона. Воронкова продолжит карьеру в калининградском «Локомотиве».

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