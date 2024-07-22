Стали известны победители шестого этапа чемпионата России по пляжному волейболу

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С 18 по 21 июля в Северодвинске прошёл шестой этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд с общим призовым фондом 1 миллион рублей.

Среди мужских команд победу одержал «Обнинск» (Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк), серебро завоевал «Факел Ямал» (Владислав Аксёнов и Тарас Мыськив), бронзу – московское «Динамо» (Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон).

Среди женских команд лучшим стал «Локомотив» (Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова), серебряными призёрами стали игроки московского «Динамо» (Полина Тышкевич и Екатерина Шевцова), бронзовые медали у ещё одной команды калининградского «Локомотива» (Мария Бочарова и Мария Егорова).

Победители турнира выиграли по 150 тыс. рублей, серебряные призёры – 100 тыс. рублей, бронзовые призёры – 75 тыс. рублей. По 55 тыс. и 30 тыс. рублей завоевали команды, занявшие четвёртые и пятые места соответственно.