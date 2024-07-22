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Команды Суперлиги, Высшей Лиги А, молодёжной лиги и «Жайык» выступят в Мемориале Платонова

С 14 по 18 августа в Санкт-Петербурге пройдёт 19-й международный турнир среди мужских команд «Мемориал Вячеслава Платонова».

Участниками соревнований станут пять клубов Суперлиги: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Белогорье» (Белгород), «Нова» (Новокуйбышевск), «Урал» (Уфа) и МГТУ (Москва). Высшую лигу А представит прошлогодний победитель турнира – клуб «Ярославич», молодёжную лигу – «Динамо-ЛО-2». Международный статус соревнованиям придаёт участие казахстанского клуба «Жайык».

Восемь команд разбиты на две группы. По две лучшие выйдут в полуфинал.

Группа «А»: «Белогорье», «Нова», МГТУ, «Ярославич».

Группа «Б»: «Зенит» СПб, «Динамо-ЛО», «Урал», «Жайык».

XIX Мемориал Вячеслава Платонова

14 августа

11:00, мск — «Белогорье» — «Ярославич»

13:00, мск — «Урал» — «Жайык»

15:30, мск — МГТУ — «Нова»

18:30, мск — «Зенит» — «Динамо-ЛО»

15 августа

11:00, мск — «Белогорье» — МГТУ

13:00, мск — «Жайык» — «Динамо-ЛО»

15:30, мск — «Нова» — «Ярославич»

18:00, мск — «Зенит» — «Урал»

16 августа

11:00, мск — «Ярославич» — МГТУ

13:00, мск — «Динамо-ЛО» — «Урал»

15:30, мск — «Нова» — «Белогорье»

18:00, мск — «Жайык» — «Зенит»

17 августа

11:00, мск — Матч за 7-е место, А4 — Б4

13:00, мск — Матч за 5-е место, А3 — Б3

15:30, мск — Полуфинал 1, Б1 — А2

18:00, мск — Полуфинал 1, А1 — Б2

18 августа

10:00, мск — Матч за 3-е место

12:30, мск — Финал