Команды Суперлиги, Высшей Лиги А, молодёжной лиги и «Жайык» выступят в Мемориале Платонова

С 14 по 18 августа в Санкт-Петербурге пройдёт 19-й международный турнир среди мужских команд «Мемориал Вячеслава Платонова».
Участниками соревнований станут пять клубов Суперлиги: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Белогорье» (Белгород), «Нова» (Новокуйбышевск), «Урал» (Уфа) и МГТУ (Москва). Высшую лигу А представит прошлогодний победитель турнира – клуб «Ярославич», молодёжную лигу – «Динамо-ЛО-2». Международный статус соревнованиям придаёт участие казахстанского клуба «Жайык».
Восемь команд разбиты на две группы. По две лучшие выйдут в полуфинал.
Группа «А»: «Белогорье», «Нова», МГТУ, «Ярославич».
Группа «Б»: «Зенит» СПб, «Динамо-ЛО», «Урал», «Жайык».
XIX Мемориал Вячеслава Платонова
14 августа
11:00, мск — «Белогорье» — «Ярославич»
13:00, мск — «Урал» — «Жайык»
15:30, мск — МГТУ — «Нова»
18:30, мск — «Зенит» — «Динамо-ЛО»
15 августа
11:00, мск — «Белогорье» — МГТУ
13:00, мск — «Жайык» — «Динамо-ЛО»
15:30, мск — «Нова» — «Ярославич»
18:00, мск — «Зенит» — «Урал»
16 августа
11:00, мск — «Ярославич» — МГТУ
13:00, мск — «Динамо-ЛО» — «Урал»
15:30, мск — «Нова» — «Белогорье»
18:00, мск — «Жайык» — «Зенит»
17 августа
11:00, мск — Матч за 7-е место, А4 — Б4
13:00, мск — Матч за 5-е место, А3 — Б3
15:30, мск — Полуфинал 1, Б1 — А2
18:00, мск — Полуфинал 1, А1 — Б2
18 августа
10:00, мск — Матч за 3-е место
12:30, мск — Финал